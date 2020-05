Ucsi Campania e Arcidiocesi di Napoli, incontro con Ascierto in diretta Skype

In occasione della 54a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali l’Ucsi Campania e l’Arcidiocesi di Napoli hanno organizzato per sabato 23 maggio alle ore 16 un incontro sul tema “La comunicazione al tempo del coronavirus” che si svolgerà in diretta Skype con la partecipazione di Paolo Antonio Ascierto, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione “G. Pascale”. “Al termine dell’incontro – si legge in una nota diffusa dall’Ucsi Campania – sarà possibile fare domande al professor Ascierto. Entro giovedì 21 maggio il segretario regionale Francesco Manca inoltrerà le istruzioni per il collegamento per la diretta Skype che inizierà alle ore 15,30”.