Udc, il gruppo in Consiglio regionale cambia nome in “L’Italia è popolare”

Simbolo e nome dell’Udc scompaiono dal Consiglio regionale della Campania. Il gruppo consiliare composto dai due consiglieri Maria Ricchiuti (capogruppo) e Maurizio Petracca, cambierà nome in “L’Italia è popolare”, con riferimento a uno dei partiti confluiti nella lista elettorale Civica popolare di Beatrice Lorenzin. Il cambio di denominazione è stato comunicato da Tommaso Casillo, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, in apertura della seduta di oggi che preside per l’assenza del presidente Rosa D’Amelio.