Udinese-Lazio 1-2, decisivo è Vecino

Roma, 7 gen. (askanews) – Terza vittoria di fila per Lazio che sbanca Udine 2-1 con una prestazione di grande sostanza e, al momento, sale al sesto posto dietro al Bologna. Ai bianconeri invece non riesce il sorpasso a Frosinone e Sassuolo. Lazio in vantaggio dopo 12′ con una punizione da limite di Pellegrini: botta rasoterra e niente da fare per Okoye. Il pareggio arriva nella ripresa: punizione bassa dalla destra di Lovric e tocco vincente di Walace. Il sorpasso al 59′ con splendido inserimento e destro in diagonale di Vecino, entrato al posto dell’inconcludente Kamada.