Udinese-Lecce 1-1, gol di Colombo e Beto

(Adnkronos) – Udinese e Lecce pareggiano 1-1 nel match che apre la 13esima giornata della Serie A 2022-2023. I pugliesi colpiscono un palo al 2′ con Strefezza, che centra il montante con un rasoterra da 20 metri. I salentini passano in vantaggio al 33′ con Colombo: l’attaccante piomba sul cross da sinistra, vince un rimpallo e insacca da pochi passi per lo 0-1. Gli ospiti sfiorano il raddoppio in chiusura di primo tempo: Gallo spara da 20 metri, sinistro perfetto e incrocio dei pali. L’Udinese raddrizza la situazione nella ripresa. Al 68′ Deulofeu imbuca per Success, palla dentro per Beto che appoggia in rete: 1-1. I friulani salgono a 23 punti, il Lecce è a quota 9.