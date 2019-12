Udinese-Napoli 1-1, Zielinski risponde a Lasagna

Udine, 7 dic. (Adnkronos) – Il Napoli non sa più vincere. La squadra di Carlo Ancelotti non va oltre l’1-1 contro l’Udinese dopo essere stato a lungo in svantaggio. Al 32′ della prima frazione Lasagna porta in vantaggio la squadra di Gotti, mentre il pari di Zielinski per il Napoli arriva al 69′. Con questo pareggio la squadra di Ancelotti sale a 21 punti mentre l’Udinese si porta a 15.

Gara dai due volti almeno per quanto riguarda i partenopei, dopo un primo tempo opaco, gestito meglio dall’Udinese, la squadra di Ancelotti rientra nella ripresa con un altro piglio e trova il pari sfiorando in più di un’occasione la rete della vittoria. Nella prima frazione Udinese avanti al 32′ con un contropiede micidiale di Fofana che serve in verticale Lasagna, l’attaccante fa filtrare la palla e sull’uscita infila Meret. L’unica occasione pericolosa del Napoli arriva al 42′ su cross di Mario Rui, ma lisciano Mertens e dietro a lui Lozano, con la palla che finisce in angolo. Nella ripresa c’è Llorente al posto di Insigne. Al 7′ tiro al volo dell’attaccante spagnolo ribattuto, dopo alcune proteste per un mani in area. I padroni di casa rispondono in contropiede con Fofana che va dritto su Callejon in area ma anche sulla palla e fa partire Mandragora, ottimo cambio di gioco per de Paul che non tira e sul cross la difesa libera. Al 50′ altra occasione per il Napoli: cambio di gioco per Di Lorenzo, stop in area e servizio perfetto per Mertens, ma il tiro viene murato. Al 69′ il Napoli pareggia.

Duello al limite dell’area Udinese, Zielinski avvia l’azione, poi dà a Mertens che perde un tackle, ma il belga recupera palla e serve ancora Zielinski che in diagonale basso sul palo opposto segna l’1-1. La pressione del Napoli è costante e al 72′ palla spizzicata dal corner, Mertens dal limite calcia schiacciando il pallone e mettendo fuori. L’Udinese cerca di limitare i danni e ripartire ma subisce ancora al 78′ con Llorente che ha la possibilità di incornare un traversone perfetto di Di Lorenzo, ma il colpo di testa finisce su Musso. Un minuto dopo viene espulso dalla panchina Maksimovic per proteste e poco dopo ancora Napoli vicino al gol. Llorente controlla in area, palla che finisce sui piedi di Younes, ma il tiro è deviato in angolo. Il Napoli ci prova anche nel recupero ma l’Udinese tiene e conquista un punto importante in chiave salvezza.