Ue, a due cooperative emiliane la gestione dei servizi per l’infanzia del Parlamento Europeo

Sono due cooperative emiliane – la Coopselios di Reggio Emilia e la Proges di Parma – le realtà che gestiranno i servizi per l’infanzia del Parlamento Europeo con sede a Bruxelles. Le due società si sono aggiudicate la gestione degli asili per bambini da zero a quattro anni, destinato ai figli dei dipendenti e dei deputati del Parlamento europeo, con un contratto del valore di circa 7 milioni annui e prorogabile fino a 5 anni. I nidi, spiega una nota, ospitano fino a 250 bambini e impiegano un organico a regime di oltre 120 persone, tra direttrici, educatrici, pedagogisti, infermieri e personale di supporto. Coopselios e Proges, da anni gestiscono a Bruxelles anche i servizi per l’infanzia per la Commissione europea. Per questa iniziativa, le due cooperative emiliane hanno costituito una nuova societaria, ribattezzata ‘Mona Lisa School’ con sede a Bruxelles.