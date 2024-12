Ue, a metà dicembre una nuova bozza del codice di condotta IA

La Commissione europea pubblicherà la seconda bozza del Codice di condotta generale sull’intelligenza artificiale a metà dicembre. Lo ha reso noto Juha Heikkilä, consulente per l’IA presso l’Ufficio europeo per dedicato della Commissione, durante il suo intervento al vertice internazionale sull’Intelligenza artificiale. In particolare, Heikkilä ha sottolineato l’importanza della «cooperazione sulla sicurezza dell’IA» come parte delle attività dell’Ue di cooperazione internazionale nel settore. In questo contesto, ha ricordato il processo di stesura del codice di condotta in corso nell’ufficio europeo per l’IA, «un documento guida per i fornitori di modelli di IA per scopi generali» volto a facilitare la corretta attuazione delle relative norme contenute nell’AI Act, la legge europea sull’IA entrata in vigore ad agosto, che verrà applicata gradualmente in Ue. «Abbiamo già pubblicato la prima versione, a novembre, e pubblicheremo una seconda bozza prima delle vacanze», ha spiegato il consulente. Gli aspetti chiave del codice includono dettagli sulla trasparenza e sull’applicazione delle norme relative al copyright per i fornitori di modelli di IA per scopi generali, nonché una tassonomia dei rischi sistemici, le metodologie di valutazione del rischio e le misure di mitigazione per i fornitori di modelli avanzati di IA per scopi generali che possono comportare rischi sistemici.