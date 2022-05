Ue, Alessandra Moretti nominata relatrice di S&D nella Commissione Speciale Covid

L’europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti è stata nominata relatrice per il gruppo S&D nella Commissione Speciale Covid del Parlamento europeo. La Commissione speciale nasce con l’obiettivo di analizzare approfonditamente quanto accaduto durante la pandemia per fare in modo che l’Unione e gli stati membri imparino da questa esperienza traumatica e siano pronti in futuro ad affrontare eventi simili qualora si ripetessero. “La pandemia ha reso palese la fragilità di sistemi sanitari frammentati in cui, specie all’inizio, è mancato un forte coordinamento delle iniziative – sottolinea Moretti – Lavorerò in Commissione perché alcune funzioni cruciali vengano portate a livello europeo. L’Unione oggi non ha competenze dirette sulla sanità e sulla salute il che costituisce un oggettivo ostacolo a garantire uno dei diritti fondamentali per oltre 450 milioni di persone”. La Commissione ha tempo dodici mesi per elaborare un rapporto in cui saranno evidenziate le problematiche nella gestione della pandemia e le proposte di soluzioni per il futuro. “Il mio impegno sarà anche rivolto a individuare le esperienze di valore che hanno consentito di salvare molte vite umane durante la crisi sanitaria più grave della storia recente” dice l’europarlamentare.