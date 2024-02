Ue, anche la ricercatrice italiana Monica Gori nel documentario “Women of Science”

C’è anche la ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Monica Gori, a capo del laboratorio Unit for Visually Impaired People (U-VIP) di Genova, tra le protagoniste del documentario “Women of Science” – promosso dalla rete di televisioni pubbliche europee EBU, tra cui la Rai Contenuti Digitali e Transmediali – presentato nei giorni scorsi in anteprima al Teatro Nazionale di Bruxelles. L’opera è una collezione di sei storie di donne scienziate che hanno raccontato la loro carriera, tra sfide e successi, senza tralasciare aspetti personali, affettivi e famigliari.

Monica Gori, dopo un percorso di studio che si snoda tra discipline artistiche e psicologiche, abbraccia il mondo della robotica e diviene un punto di riferimento nel consesso scientifico internazionale grazie agli studi per lo sviluppo delle tecnologie per la disabilità infantile. La rivista Current Biology che l’ha scelta come scienziata del mese le dedica, in questi giorni, una approfondita intervista.

Il documentario è stato proiettato a Bruxelles città simbolo dell’Unione Europea con la partecipazione di Vera Jourova, vicepresidente della Commissione Europea, e Lidia Arthur Brito, Assistant Director General per le Scienze Naturali dell’UNESCO.

In occasione dell’International day of women and girls in science, la giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza che si celebra ogni 11 febbraio, istituita nel 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere la piena ed equa partecipazione di donne e ragazze nelle discipline scientifiche, la Rai ha scelto per trasmettere le sei storie sulla piattaforma digitale RaiPlay. In concomitanza “Women of Science” sarà distribuito dalle reti europee in Belgio (RTBF), Regno Unito (BBC), Austria (ORF), Germania (SWR), Lituania (LRT).