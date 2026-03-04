Ue, Angelilli “Mantenere attivo dialogo strategico con le Regioni”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Bilancio chiaro ed adeguato per tutte le Regioni; rispetto delle specificità regionali nell’attuazione delle priorità strategiche europee; semplificazione delle regole e riduzione degli oneri amministrativi. Queste le priorità indicate dalla vicepresidente della Regione Lazio al vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e responsabile delle Politiche di Coesione Raffaele Fitto. Roberta Angelilli, su delega del presidente Francesco Rocca, ha guidato la delegazione della Regione Lazio a Bruxelles, dove si è tenuto un importante vertice tra le regioni aderenti a Power Regions of Europe e il vicepresidente esecutivo Fitto presso la sede dello Stato Libero della Baviera. Tema centrale del confronto la costruzione di una moderna politica di coesione 2028-2034. “Sosteniamo pienamente il position paper delle Power Regions of Europe – ha dichiarato Angelilli – Le sfide geopolitiche ed economiche richiedono una risposta europea più forte, senza compromettere né indebolire il ruolo centrale delle regioni. La politica di coesione deve diventare più efficiente e concreta, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, garantendo che le politiche europee rimangano vicine a cittadini, imprese e territori. Serve una risposta europea più forte alle sfide geopolitiche ed economiche”.

