Ue: aumento dazi Usa su acciaio compromette sforzi negoziati

Bruxelles, 31 mag. (askanews) – L’annunciato aumento dei dazi Usa sulle importazioni di acciaio dal 25% al 50% “compromette gli sforzi in corso per raggiungere una soluzione negoziata”. Così un portavoce della Commissione europea che esprime “forte rammarico” per l’annuncio del presidente Donald Trump. “Questa decisione – spiega – aggiunge ulteriore incertezza all’economia globale e aumenta i costi per i consumatori e le imprese su entrambe le sponde dell’Atlantico”.

“In buona fede – sottolinea Bruxelles -, il 14 aprile la Ue ha sospeso le contromisure per creare lo spazio necessario a proseguire i negoziati. La Ue è pronta a imporre contromisure, anche in risposta all’ultimo aumento dei dazi statunitensi. La Commissione europea sta attualmente ultimando le consultazioni per l’estensione delle contromisure. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente accettabile, le misure Ue esistenti e quelle aggiuntive entreranno automaticamente in vigore il 14 luglio o prima, se le circostanze lo richiederanno”.

“La Commissione – conclude il portavoce – è stata chiara nel dichiararsi pronta ad agire in difesa degli interessi dell’Unione, a tutela dei nostri lavoratori, dei consumatori e dell’industria”.