Ue avvia nuova indagine su X e uso intelligenza artificiale Grok

Roma, 26 gen. (askanews) – La Commissione europea ha avviato una nuova indagine formale a carico di X, il social controllato da Elon Musk, riguardo al sistema di intelligenza artificiale Grok. La procedura, precisa la Ue con un comunicato “estende l’indagine in corso lanciata nel 2023 in merito all’attuazione di X” riguardo alle normative del Digital Services Act (Dsa).

La nuova inchiesta “valuterà se la piattaforma consideri adeguatamente e mitigghi i rischi associati allo sviluppo delle funzionalità di Grok su X nella Ue. Questo include i rischi collegati alla disseminazione di contenuti illegali nella Ue, come immagini sessualmente manipolate o che possano equivalere a materiale su abusi su minori”, si legge.

Secondo la commissione europea “questi rischi sembrano essersi materializzati”. Parallelamente la Commissione ha prolungato la sua indagine già aperta per verificare se X abbia valutato e mitigato in maniera appropriata tutti i rischi sistemici previsti dalla Dsa.