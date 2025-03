Ue, Barroso “Frattini grande europeista e patriota”

ROMA (ITALPRESS) – “Franco Frattini è stato un grande amico, un vero e grande patriota perché lui amava molto l’Italia, è stato un grande servitore dello Stato. Ma lui è stato anche un grande europeista e questo non è in contraddizione con l’essere un patriota. Un uomo intelligente e un grande intellettuale”. Così Jose Manuel Barroso, già presidente della Commissione europea, a margine di una “Lectio sui valori dell’Europa. A tribute to Franco Frattini” promosso dalla Fondazione inGENIO.(ITALPRESS)

