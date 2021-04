Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “La Lega ha preso il 34% dei voti nel 2019 per non toccare palla in Europa. Non si capisce quale sia l’interesse comune di chi si associa dicendo “prima quelli del mio paese””. Lo dichiara in una nota Francesco Berti, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue.