“Al vertice europeo tutti i nodi verranno al pettine e le dichiarazioni di Conte si riveleranno irrealizzabili. In questo modo, si capirà che sarà molto più complicato aspettarci qualcosa dall’Europa”. Lo afferma Marco Campomenosi, eurodeputato della Lega, in riferimento al decisivo vertice europeo del 17/18 luglio in cui tutti i capi di governo dell’Unione Europea si riuniranno a Bruxelles per discutere del Recovery Fund.

