PALERMO (ITALPRESS) – “Quello che gli occhi della Von der Leyen non vedono! Follia spendere 800miliardi in armi. Per Sud chiama Nord le priorità sono altre. A partire dalla sanità”. Queste le parole di Laura Castelli, Presidente di Sud chiama Nord intervenuta sulla posizione della Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, in merito al piano di riarmo europeo.

