Ue, clima e innovazione: l’Università di Bologna trionfa all’Horizon Impact Award

È italiano uno dei quattro progetti vincitori del premio Horizon Impact Award 2019, assegnato dalla Commissione europea a progetti che con le loro azioni e risultati hanno “generato un significativo impatto sociale in Europa e nel mondo”. Si chiama “SMART-COASTS” la proposta coordinata dalla professoressa dell’Università di Bologna Barbara Zanuttigh, che ha presentato gli impatti prodotti dal progetto “FP7 THESEUS” nel mettere a punto soluzioni innovative per la protezione delle aree costiere dalle inondazioni e dall’erosione, nonché dalle conseguenze del cambiamento climatico. I quattro progetti vincitori – tra cui quello italiano – sono stati annunciati oggi a Bruxelles, in occasione delle Giornate europee della ricerca e dell’innovazione, nel corso di una cerimonia a cui ha partecipato anche Jean-Eric Paquet, direttore generale per la ricerca e l’innovazione della Commissione europea. “Quello che manca ora di fatto è arrivare al pubblico su larga scala”, ha sottolineato durante la premiazione la professoressa Zanuttigh, attiva al Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna. “Quando abbiamo iniziato THESEUS, la maggioranza ci guardava con sincero scetticismo sentendo parlare di cambiamenti climatici. Ora, per poterli fronteggiare c’è bisogno di un atteggiamento consapevole e di un comportamento attivo da parte del singolo e in collaborazione con tutti. Greta Thunberg ci ha mostrato la strada, ci ha mostrato quanto sia importante la comunicazione” conclude.