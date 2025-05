Ue. colloquio Meloni-Merz: partenariato strategico Italia-Germania

Roma, 9 mag. (askanews) – In un colloquio telefonico tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, i due leader “hanno sottolineato l’eccellente stato dei rapporti bilaterali, come testimoniato anche dai dati sul commercio bilaterale, e confermato la volontà di continuare ad alimentare il partenariato strategico tra Germania e Italia anche attraverso l’attuazione del Piano d’azione congiunto firmato a Berlino nel 2023”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.