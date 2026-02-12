Ue, Conte: Meloni pro-eurobond ma fa asse con Germania che non li vuole

Roma, 12 feb. (askanews) – “Presidente Meloni, coraggio non aver paura. Nel 2020 tutti volevano che prendessimo il Mes e invece siamo riusciti a ottenere gli eurobond e i 209 miliardi che oggi sono gli unici investimenti che tengono ancora a galla l’economia. Fa piacere sapere che adesso sei anche tu a favore degli eurobond. Questo è già un passo avanti: ricordo che mentre io mi battevo per ottenerli, il tuo partito si asteneva nonostante nel Pnrr ci fossero contributi a fondo perduto”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rilanciando la notizia delle dichiarazioni della presidente del Consiglio sul carattere “divisivo” degli eurobond.

“Ora però – ha aggiunto Conte – la tua strategia è incomprensibile: ti dichiari finalmente a favore degli eurobond ma fai asse con la Germania, che non li vuole, e ci sta trascinando in un riarmo che di fatto avvantaggia lei ma penalizza noi che non abbiamo spazio fiscale. La nostra industria in declino, il futuro dei nostri figli non li difendiamo rincorrendo i sogni della Germania di ridiventare una superpotenza militare. Li difendiamo creando un grande progetto europeo per investimenti con il debito comune su industria, energia, sanità, welfare. E cancelliamo le disastrose firme che hai messo sul ritorno dei vincoli dell’austerità e sul Riarmo”.

“Facciamo contare l’Italia di nuovo, come nel 2020”, ha concluso l’ex premier.