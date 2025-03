Ue, Conte: su Ventotene polemica creata ad arte da Meloni

Ma se siede al Consiglio europeo è grazie a quei fondatori

Roma, 19 mar. (askanews) – “Adesso viene fuori la polemica creata ad arte dalla presidente Meloni su Ventotene. Avete cambiato idea, perché in passato avete detto che i firmatari avevano le idee chiare e le avete apprezzate, ancora nel 2016″. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nella sua dichiarazione di voto alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Consiglio europeo del 20 e 21 marzo.”Voi – ha aggiunto l’ex premier – sfiorate l’irriconoscenza. La presidente Meloni adesso è volata a Bruxelles, non vedeva l’ora: poteva rimanere qui visto che non ci viene mai. Avrà impegni di partito, mi dicono, ma aveva impegni anche qui in Parlamento, poteva rimanere. Ma attenzione: sfiorate l’irriconoscenza perché se la presidente Meloni siede al Consiglio europeo, se si fa le foto e dialoga con altri leader europei è grazie a quei fondatori, a Spinelli, Colorni, Rossi. Tutta l’Europa ci riconosce che quello è stato il progetto fondativo dell’Europa”, ha concluso Conte.