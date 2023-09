Ue, cresce attenzione per euro digitale. Panetta (Bce): Non servirebbe nuovo conto

L’utente finale “non sarebbe forzato ad aprire un conto per l’euro digitale. Sarebbe in grado di mantenere un conto nella propria banca, che sarebbe tenuta a fornire un portafoglio dove salvare gli euro digitali”. Lo ha chiarito Fabio Panetta, intervenendo alla Commissione Econ del Parlamento europeo. “Sarebbe un portafoglio digitale, non fisico”, al quale accedere tramite un link. “La Banca centrale europea non aprirebbe alcun conto agli utenti finali, fornirebbe solo la materia prima”. “In alcun modo la Bce avrebbe una relazione diretta con gli utenti finali, tutti i servizi sarebbero forniti dalle banche commerciali”.