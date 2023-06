SURE è stato fondamentale sia per mitigare l’impatto della pandemia in Europa nel 2020 ma anche per facilitare la rapida ripresa economica nel 2021. È quanto emerge da un rapporto della Commissione Europea sullo strumento di sostegno temporaneo per mitigare i rischi di disoccupazione in caso di emergenza, che è terminato il 31 dicembre 2022.

sat/gsl