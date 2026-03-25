Ue, dall’1 maggio applicazione provvisoria dell’accordo Mercosur

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione europea ha notificato ai paesi del Mercosur lo strumento di applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio. Con l’invio della sua “nota verbale” al Paraguay, depositario dei trattati del Mercosur, la Commissione europea ha compiuto quindi l’ultimo passaggio procedurale necessario per l’applicazione provvisoria, in linea con la decisione del Consiglio del 9 gennaio. L’accordo si applicherà in via provvisoria a partire dal 1° maggio tra l’UE e tutti i paesi del Mercosur che avranno completato le loro procedure di ratifica e ne avranno dato notifica prima della fine di marzo: Argentina, Brasile e Uruguay lo hanno già fatto. Il Paraguay ha recentemente ratificato l’intesa e dovrebbe inviare a breve la notifica. L’applicazione provvisoria garantirà l’abolizione delle tariffe su vari prodotti fin dal primo giorno, creando regole prevedibili per il commercio e gli in vestimenti. La Commissione sottolinea che le imprese, i consumatori e gli agricoltori dell’UE potranno quindi iniziare a beneficiare immediatamente dell’accordo, mentre i settori sensibili dell’economia europea resteranno pienamente protetti grazie a solide garanzie.

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