Ue, dalla Commissione nuovi bandi per l’agroalimentare





ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha lanciato i bandi 2026 per sostenere campagne ed eventi di promozione dei prodotti agroalimentari dell’UE, mettendo a disposizione fino a 160 milioni in sovvenzioni. I fondi serviranno a cofinanziare programmi proposti da organizzazioni di produttori e associazioni del settore, sia nel mercato interno sia in quello extra-UE ad alto potenziale di crescita, come Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Cina, Singapore e Nord America.

I bandi rientrano nel programma di lavoro 2026 per la politica di promozione, che prevede uno stanziamento complessivo di 205 milioni: il più alto mai destinato alla valorizzazione dei prodotti agricoli europei e dei regimi di qualità.

Le iniziative si svolgono sotto il marchio comune “Enjoy, it’s from Europe”, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei consumatori sulla qualità dei prodotti UE e riconoscere l’impegno di agricoltori e imprese nel rispettare elevati standard di sicurezza e sostenibilità ambientale.

Il programma include anche azioni gestite direttamente dalla Commissione, come campagne informative nei paesi terzi, la partecipazione a fiere internazionali, missioni istituzionali e la realizzazione di manuali per l’accesso ai mercati.

