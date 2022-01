Ue, dati Eurostat sull’export: il Prosecco al primo posto tra gli spumanti

L’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, ha rilevato come il Prosecco, con 205 milioni di litri (41%), sia al primo posto tra le principali categorie di spumante esportate dagli Stati membri dell’Ue verso Paesi al di fuori dell’Unione europea. “I dati positivi sul prosecco ci inorgogliscono sicuramente e confermano quanto sia importante la direzione che stiamo prendendo e cioè quella di portare quanti più prodotti italiani nel mondo, in quante più aree geografiche possibili. Il Forum Italiano dell’Export è nato 4 anni fa proprio per questo motivo e sono 4 anni che, da Sorrento a New York, da New York a Milano, da Milano a Bari, da Bari a Marsala, si occupa di fare in modo che i prodotti italiani siano i più apprezzati e i più conosciuti. È necessario portare sul tavolo della discussione del Governo le funzioni fondamentali del tema commercio estero e della capacità che ha l’Italia di produrre qualità ed eccellenza”. Così Lorenzo Zurino, presidente Forum Italiano dell’Export.