Ue, De Luca “Per vera unione si vada oltre la convenienza”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Sono onorato di ospitare questo momento auspicando che si riesca a parlare oltre la semplice celebrazione per puntare il dito, come siamo abituati, alla vera questione: o scatta l’amore o troveremo sempre un sistema che non ha l’amalgama e che porta a divergenze anche sui vari fronti, proprio perché l’amalgama è per ora più che altro basata sulla necessità o sulla convenienza”. Così il primo cittadino di Taormina, Cateno De Luca, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia per i 70 anni della conferenza di Messina e Taormina.

