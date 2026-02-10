Ue, De Meo “Servono strategie comuni sull’immigrazione”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La posizione di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo è molto chiara, vogliamo offrire un contributo concreto per migliorare la gestione dei flussi migratori”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo a margine dei lavori della sessione plenaria a Strasburgo. De Meo ha rivendicato il ruolo del Governo italiano nell’aver portato il tema migratorio tra le priorità dell’agenda europea: “Su impulso del Governo italiano si è lavorato a un pacchetto complessivo che definisce in modo chiaro il concetto di Paesi terzi sicuri, offrendo agli Stati membri strumenti per una gestione diversa e più efficace rispetto al passato”. “Abbiamo sempre sostenuto che questa sia la strada da perseguire, il tema delle migrazioni non può essere lasciato ai singoli Stati, ma deve essere affrontato attraverso strategie comuni dell’Unione europea”, ha concluso De Meo.

