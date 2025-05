Ue: deficit-Pil Italia sotto 3% in 2026 ma debito continua a salire

Roma, 19 mag. (askanews) – La Commissione europea prevede che l’Italia riconduca il prossimo anno il rapporto tra deficit di Bilancio e Pil sotto la soglia del 3%, prevista dal Patto di stabilità e di crescita, ma al tempo stesso si attende che l’incidenza del debito pubblico continui a salire a causa degli effetti dei crediti fiscali del “Superbonus” per l’edilizia.

Secondo le previsioni di primavera, il deficit-Pil di quest’anno in Italia dovrebbe ridursi al 3,3%, un decimale in meno rispetto al 2024, in cui era più che dimezzato rispetto al 7,2% del 2023. Nel 2029 questa voce dovrebbe ridursi a 2,9%. Secondo l’Ue, invece, il debito italiano salirà al 136,7% del Pil quest’anno, dal 135,3% del 2024, e poi al 138,2% del 2026.