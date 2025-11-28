Ue Digital Omnibus

Il pacchetto “Digital Omnibus” che intende semplificare e razionalizzare il corpo normativo digitale europeo rappresenta il primo passaggio della strategia di semplificazione normativa digitale europea e mira a ridurre oneri amministrativi e disciplinare tanti aspetti.

La sua evoluzione va seguita perchè inciderà anche su tante tematiche della Data Governance Act ed altre.

Per il momento si allega qui di seguito il testo complessivo che sarà oggetto di studio e di riflessioni.

https://www.federda.it/wp-content/uploads/2025/11/REGOLAMENTAZIONE-DEL-PARLAMENTO-EUROPEO-E-DEL-CONSIGLIO-1.pdf

Aggiungo qualche ulteriore nota per la comprensione della complessa materia che ci vedrà impegnati nel seguire gli sviluppi legislativi in UE a tutela e garanzia degli interessi della nostra Comunità.

La commissione europea ha pubblicato la versione finale delle due proposte di regolamento Com. 2025 (837) e Com. 2025 (836) nell’ambito del progetto Digital omnibus tendente a semplificare e razionalizzare il corpo normativo digitale dell’unione

La prima proposta comunemente indicata come Digital omnibus incide in modo trasversale sul complesso delle discipline europee in materia di: dati, tecnologie, servizi digitali e cyber security.

La seconda definita nel Digital omnibus contiene modifiche mirate all’AI Act al fine di garantire un’applicazione più chiara e semplice e una Innovation friendly.

La proposta Omnibus vuole consolidare e riordinare il quadro normativo europeo frazionalo tra gli altri tra il data governance Act, noi open data e la directive e regolamento sul libero flusso dei dati non personali.

Il cuore della proposta è dato da un’operazione di razionalizzazione nel diritto digitale europeo

“Il Digital Omnibus dedica un nucleo significativo di disposizioni alla revisione del GDPR e della Direttiva e Privacy, con l’obiettivo dichiarato di chiarire definizioni e concetti chiave della normativa, alleggerire gli obblighi per i trattamenti considerati a basso rischio e armonizzare prassi applicative profondamente divergenti tra gli Stati membri”

Nell’articolo 6 viene chiarito che uno sviluppo e miglioramento dei sistemi di AI possono sottendere un legittimo interesse.

L’articolo 9 introduce qualche eccezione relativamente al divieto generale di trattamento di categorie particolari di dati: esempio incartamento di dati biometrici per finalità di mera verifica dell’identità, il trattamento di categorie particolari di dati nello sviluppo e operatività sistemi AI

Il tutto si muove nella direzione di un di alleggerimento degli obblighi informativi introducendo un criterio di ragionevolezza che attenua uno degli adempimenti più ripetitivi e ridondanti per i tanti trattamenti

La pubblicazione delle proposte del pacchetto apre ora una fase decisiva dell’iter legislativo con l’esame congiunto di Parlamento e Consiglio

Richiederà molti mesi tenuto conto della portata sistemica dell’intervento e delle profonde ricadute per imprese, autorità di controlli e Stati membri

È di tutto rilievo l’esigenza di un delicato bilanciamento tra unificazione dei testi e la preservazione delle specificità settoriali.

Il complesso pacchetto Digital omnibus si presenta come un passo cruciale verso una maggiore maturità del diritto europeo delle tecnologie, ma ha sollecitato una serie di considerazioni che si possono leggere sui link dedicati sul sito Agenda digitale (più di uno cioè 51) nei quali si affrontano le tematiche più delicate nella considerazione ben esplicitata di una apertura verso una flessibilità che sino ad oggi la normazione Europea aveva ben controllato, soprattutto in vista degli interessi confliggenti con il continente americano ove insistono i grossi player della informatica digitale e della gestione della AI.

C’è un grande timore di aperture.

