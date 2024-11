Ue, disco verde dall’Europarlamento a Ribera e Fitto Vicepresidenti

Bruxelles, 20 nov. (askanews) – I coordinatori delle commissioni Ambiente, Economia e Industria del’?Europarlamento europeo hanno dato il via libera alla nomina della socialista spagnola Teresa Ribera alla vicepresidenza esecutiva della Commissione con delega alla transizione. E parimenti i coordinatori delle commissione Affari regionali dell’Eurocamera, con il quorum dei due terzi, hanno dato il via libera alla nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione con delega alla Coesione e alle Riforme. Per entrambi i commissari vengono allegate delle dichiarazioni che accompagnano il voto. Per Ribera, in particolare, i popolari chiedono un impegno alle dimissioni in caso di coinvolgimento nelle indagini sull’alluvione. Per Fitto socialisti, liberali allegano una dichiarazione con riserve sulla vicepresidenza. Le riunioni per la conferma delle audizioni, interrotte più volte, sono complessivamente durate oltre quattro ore.