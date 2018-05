Ue, domani col Giro la tappa campana della Rappresentanza della Commissione europea

Domani, 12 maggio, il Giro d’Italia toccherà la nostra Regione con l’ottava tappa da Praia a Napoli a Montevergine di Mercogliano ed assieme al serpentone che segue la manifestazione sportiva, sarà presente anche il Camper della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Un nuovo modo di parlare d’Europa, toccando di volta in volta territori che ospitano importanti progetti finanziati dall’Ue, come il Grande Progetto Pompei o la Giffoni Multimedia Valley, ma anche per parlare delle attività dell’Ue nel campo della salute, dell’ambiente e dell’Anno europeo del Patrimonio culturale.

L’Assessorato ai Fondi europei, alle Politiche Giovanili, alla Cooperazione Europea ed al Bacino Euro-Mediterraneo della Regione Campania, attraverso il Centro Europe Direct di Napoli, Benevento ed Avellino Lupt “Maria Scognamiglio” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, suo partner strategico, sarà presente a questa importantissima tappa, occasione unica per portare più Europa in Campania.