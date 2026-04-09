Ue, Dombrovskis: guerra Iran può abbassare di 0,2-0,6 punti crescita 2026

Roma, 9 apr. (askanews) – Per l’economia dell’Unione europea, le conseguenze della guerra in Iran potrebbero comportare una crescita economica tra 0,2 e 0,4 punti percentuali più bassa quest’anno, rispetto ai livelli previsti lo scorso autunno, e un’inflazione di 1 punto percentuale più elevata. Lo ha riferito il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis durante un’audizione al Parlamento europeo.

Ma se la crisi si rivelasse più grave e persistente, la crescita potrebbe risultare diminuita tra 0,4 e 0,6 punti percentuali sia quest’anno che il prossimo e l’inflazione tra 1,1 e 1,5 punti percentuali più elevata, ha aggiunto.

Lo scorso 17 novembre la Commissione europea prevedeva 1,2% di crescita economica dell’Ue quest’anno e 1,4% il prossimo, con un’inflazione all’1,9% quest’anno e al 2% il prossimo.

Secondo l’eurocommissario non si tratterebbe di ricadute così gravi da giustificare l’attivazione della clausola generale di sospensione del Patto di stabilità e di crescita.