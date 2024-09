Ue, Draghi: riportare innovazione in Europa e tornare all’avanguardia

“Rimuovere gli ostacoli alla crescita delle startup”

Strasburgo (Francia), 17 set. (askanews) – “Dobbiamo riportare l’innovazione in Europa”. E il rapporto appena presentato “formula propostetramite una riforma del sistema alla base dell’innovazione”, per riportare le nostre istituzioni educative “all’avanguardia e incentivare il commercio delle idee”.Lo ha affermato l’ex presidente del Consiglio italiano e della Bce, Mario Draghi intervenendo a Strasburgo, alla plenaria del Parlamento europeo, per una discussione sul suo rapporto sulla competitività.”Solo un terzo dei brevetti registrati in Europa vengono sfruttati commercialmente”, ha detto. “Il passo successivo è incoraggiare le start-up in Europa a crescere, rimuovendo gli ostacoli. Non si tratta qui di togliere regole, ma di assicurare il giusto equilibrio tra cautela e innovazione e assicurare che l’innovazione sia applicata in maniera coerente in Europa”, ha spiegato.Draghi ha menzionato “una iniziativa” esemplare in questo ambito: la proposta di creare “un nuovo statuto legale Ue che darebbe alle compagnie una singola identità digitale, valida in tutta l’Unione, in modo da assicurare una legislazione ammortizzata. Serve anche una profonda revisione di come spendiamo sull’innovazione in Europa”, ha aggiunto.