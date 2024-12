Ue e Bei, 3 miliardi per le batterie delle auto

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Ue e la Banca europea per gli investimenti hanno concluso un accordo per valorizzare la produzione delle batterie, rinforzando il mercato dell’Unione.In linea con l’accordo, ci sarà un’integrazione, pari a 200 milioni, al programma InvestEU, da parte del Fondo europeo per l’innovazione. Si aggiunge alle sovvenzioni da 1 miliardo di euro a sostegno dei progetti di produzione di celle di batterie per veicoli elettrici tramite il Fondo per l’innovazione, anch’esso annunciato oggi. Nell’ambito della nuova partnership, la BEI prevede di investire ulteriori 1,8 miliardi nella più ampia catena del valore delle batterie. Questi sforzi congiunti si tradurranno in 3 miliardi di euro di sostegno pubblico in totale per lo sviluppo di un’industria competitiva e sostenibile.I 200 milioni di euro integrativi della garanzia InvestEU da parte del Fondo per l’innovazione saranno destinati a sostenere progetti innovativi. In particolare, le operazioni di venture debito dovranno: aiutare le imprese a colmare il divario tra la fase di ricerca e sviluppo e la diffusione commerciale su larga scala; ridurre i fallimenti del mercato; sfruttare i finanziamenti pubblici per mobilitare gli investimenti privati; contribuire alla creazione di catene di approvvigionamento innovative e resilienti per lo stoccaggio dell’energia in Europa.

