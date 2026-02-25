UE e Gb firmano un accordo di cooperazione in materia di concorrenza

Ribera: “Dalla Brexit primo quadro chiaro e trasparente”

Milano, 25 feb. (askanews) – La Commissaria europea per la Concorrenza, Teresa Ribera, e il Segretario di Stato britannico per il Commercio e l’Industria, Peter Kyle, hanno firmato a Bruxelles un accordo di cooperazione in materia di concorrenza. “Per la prima volta dalla Brexit, questo accordo stabilirà un quadro formale, chiaro e trasparente per la nostra collaborazione”, ha dichiarato Ribera. In una conferenza stampa congiunta, Kyle ha aggiunto che questa partnership è “essenziale in un mondo sempre più incerto”, perché “la concorrenza globale non è mai stata così agguerrita”.