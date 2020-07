Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Nel primo trimestre del 2020 la quota degli utili delle imprese è scesa al 37,9% nell’area dell’euro contro 39,6% nel quarto trimestre del 2019. Lo rende noto l’Eurostat in un comunicato ricordando che in quel periodo sono iniziate le prime misure di lockdown per far fronte all’emergenza coronavirus. Il tasso di investimento delle aziende è sceso al 25,5% dal 25,8% del quarto trimestre del 2019.