Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Il tasso di risparmio delle famiglie, nella zona euro, ha raggiunto un livello record attestandosi al 16,9% (contro 12,7% nel quarto trimestre del 2019) mentre il tasso di investimento è sceso all’8,7% contro 9,1% nel quarto trimestre del 2019. Lo rende noto l’Eurostat in un comunicato ricordando che nel primo trimestre sono iniziate le prime misure di lockdown per far fronte all’emergenza Coronavirus.