BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Movimento Cinque Stelle “ha votato contro questo Patto sull’immigrazione e l’asilo perché siamo europeisti e siamo a favore di una soluzione europea e purtroppo questo patto non prevede una soluzione europea”. Così l’europarlamentare del M5S Laura Ferrara, in merito al voto finale del Parlamento europeo sul nuovo Patto per la Migrazione e l’Asilo.

