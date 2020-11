Ue: Fraccaro, ‘Recovery sia nuovo inizio, ora Green rule’

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Il Recovery Fund non è soltanto una misura di sostegno straordinaria per affrontare la crisi legata al Covid, è anche il segno tangibile di un approccio diverso rispetto alle politiche economiche adottate dall’Ue negli ultimi anni. È necessario che il Recovery Fund rappresenti non un punto di arrivo ma un nuovo inizio: l’Ue non può più indietreggiare, deve proseguire lungo questa rotta per voltare pagina e guardare alle prossime generazioni”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.