Ue, Freni: mercato unico capitali indifferibile, sono ottimista

Milano, 12 feb. (askanews) – “Il mercato unico europeo è una necessità indifferibile per il mercato dei capitali, non esiste un mercato dei capitali del futuro se non è un mercato europeo, che parta da un’infrastruttura di mercato unica e arrivi a essere un unico mercato”. Lo ha detto Federico Freni sottosegretario del ministero dell’Economia a un evento Assonime in Borsa.

“E’ l’unico modo di dare competitività al sistema europeo, e le regole devono essere regole tarate per essere appetibili per tutti, è il lavoro che stiamo provando a fare, cioè immaginare per i singoli Stati, per l’Italia per quanto ci riguarda, regole che possano essere appetibili per il sistema comune, perché poi se abbiamo tutte regole troppo diverse sarà complicato fare un mercato, invece è una necessità indifferibile per il mercato”.

“Io sono ottimista perché in questo momento la necessità è talmente impellente che forse ci muoviamo”, ha concluso.