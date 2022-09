Ue, Gemma (Impegno Civico): Commissione europea mi dà ragione, Eures va migliorata per persone con disabilità

“L’assistenza personalizzata è essenziale per promuovere l’autonomia delle persone con disabilità, in quanto consente loro di decidere dove, con chi e come vivere. Attualmente, tuttavia, è ancora difficile per le persone con disabilità trovare assistenti o educatori qualificati e idonei sulla base delle loro esigenze psicofisiche, anche a causa della mancanza di piattaforme specifiche a tal fine”. Così, in una nota, l’europarlamentare di Impegno Civico, Chiara Gemma.

“Per tal motivo – prosegue – ho scritto un’interrogazione alla Commissione europea sottolineando le lacune di Eures (la piattaforma europea dei servizi per l’impiego), che non contempla alcun filtro per la disabilità né tiene conto di fattori chiave per la scelta di un assistente personale come le affinità personali, l’area geografica specifica e le precedenti esperienze nel settore della disabilità. La Commissione mi ha dato ragione e, grazie alla mia sollecitazione, le persone con disabilità avranno una maggiore attenzione. Ecco la risposta: “La Commissione concorda che sono necessari ulteriori interventi per migliorare il portale EURES. Tale attività è in corso e prevede un motore di abbinamento completamente automatizzato, oltre a un’interfaccia utente potenziata che dovrebbe agevolare l’interazione in particolare alle persone con disabilità”, conclude l’europarlamentare Chiara Gemma.