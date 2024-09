Ue, Girolomoni eletta miglior impresa di trasformazione di alimenti biologici

La pasta biologica prodotta dalla Cooperativa agricola Gino Girolomoni sul tetto d’Europa. L’azienda bio marchigiana, con sede a Isola del Piano, a pochi chilometri da Urbino, ha vinto il prestigioso premio EU Organic Awards nella categoria dedicata alle piccole e medie imprese di trasformazione di alimenti biologici. La cerimonia di premiazione è avvenuta il 23 settembre a Bruxelles, in occasione della “Giornata europea del biologico”. A ritirare il riconoscimento Giovanni Battista Girolomoni, presidente della Cooperativa, accompagnato dalla sorella Maria, responsabile comunicazione e pubbliche relazioni. Il premio – promosso da Commissione europea, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni, COPA-COGECA e IFOAM Organics Europe – mira a valorizzare le realtà biologiche europee d’eccellenza, innovative e sostenibili che contribuiscono alla produzione e al consumo di prodotti bio.

In particolare, la Cooperativa è stata selezionata tra i finalisti della sua categoria dall’EESC – sezione “Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente”, costituita da attori chiave della società civile: agricoltori, rappresentanti dei lavoratori, aziende agroalimentari, ong ambientaliste e associazioni di consumatori, per poi essere scelta come vincitrice da una giuria composta dagli organizzatori del premio e da rappresentanti del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea. Il premio, ha dichiarato Girolomoni “è il frutto di anni e anni di lavoro, formazione, innovazione, ricerca ed investimenti importanti fatti nel campo del biologico con l’obiettivo di produrre una pasta buona, di qualità e sostenibile. È la riprova del successo di questo modello agricolo e produttivo, formato da agricoltori riuniti in cooperativa per valorizzare i propri raccolti in modo equo e sostenibile per tutti. Oggi tutto questo è riconosciuto dall’Unione Europea che ci certifica come l’eccellenza nel nostro settore”.