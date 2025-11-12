Ue, Gualmini “Proposta di bilancio 2028-2034 insufficiente e insoddisfacente”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La proposta di bilancio per il prossimo settennato dal 2028 al 2034 è insufficiente e insoddisfacente, soprattutto perché viene confermato il fondo unico, in cui si mette insieme politica agricola e fondo di coesione”. Lo ha affermato l’eurodeputata del Partito Democratico Elisabetta Gualmini in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, in merito al dibattito in sessione plenaria sul prossimo quadro finanziario pluriennale proposto dalla Commissione europea. “Il segnale politico è pessimo, è quello di una rinazionalizzazione – aggiunge l’eurodeputata dem -. Se gli Stati dovranno fare un singolo piano d’azione nazionale da presentare sulla base del proprio bilancio si torna a un modello intergovernativo e salta l’idea di un’Europa integrata e comune”.

xf4/mca1