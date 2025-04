Ue, ieri sera telefonata Meloni-Von der Leyen sul dossier dazi

Roma, 27 apr. (askanews) – Ieri sera la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno avuto una conversazione telefonica sui principali temi dell’attualità politica, tra cui spiccano la questione dei dazi Usa, imposti a mezzo mondo il 2 aprile e poi sospesi – tranne che alla Cina – per 90 giorni, e il sostegno all’Ucraina. Lo ha confermato ad Askanews il capo portavoce della Commissione Ue, Paula Pinho.

Ieri Von der Leyen e il presidente Usa Donald Trump, entrambi a Roma per i funerali di papa Francesco, hanno avuto un breve incontro nel quale si sono detti d’accordo per un vertice Usa-Ue per affrontare le dispute commerciali. La data ancora non è stata fissata ma si presume possa essere a ridosso o in concomitanza del vertice fra i capi di Stato e capi di governo dei Paesi Nato, che si terrà a L’Aia, nei Paesi Bassi, dal 24 al 26 giugno. Difficile che l’incontro tra Von Der Leyen e Trump possa slittare molto oltre quella data, visto che lo stesso Trump, a bordo dell’Air Force One, ha bollato come “improbabile” una proroga, decisa il 9 aprile, della sospensione dei dazi (a cui la Ue ha replicato con una analoga sospensione dei propri ‘controdazi’). Un dossier che tutti gli osservatori ritengono molto tecnico, complesso e dunque di non rapida soluzione affinché si arrivi, come dicono di auspicare entrambi le parti in causa, ad un accordo commerciale.