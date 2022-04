Ue, il liceo linguistico Beda Weber di Merano premiato a eTwinning 2022

Grande riconoscimento per le studentesse e gli studenti della classe 2B del Liceo Linguistico “Beda Weber” di Merano. L’istituto è una delle scuole salite sul podio dei vincitori dei premi europei “eTwinning 2022”, di recente annunciati dalla Commissione europea. Il premio “eTwinning” fa parte del Programma Erasmus+ e comprende la piu’ grande community europea di scuole con oltre un milione di insegnanti attivi in progetti didattici di collaborazione a distanza, tramite piattaforma elettronica. Gli studenti dell’istituto meranese, insieme a nove scuole partner di sette Paesi europei, sono la prima scuola in Alto Adige ad ottenere questo riconoscimento grazie al progetto “A Speech Which Can Reach”, realizzato dalle insegnanti Christine Zingerle e Claudia Pellegrini. Dopo la selezione dei 1.824 progetti candidati, la scuola altoatesina ha raggiunto il secondo posto della categoria 16-19 anni. Nello stesso progetto hanno lavorato anche la docente Rita Giovanna Ogliari, dell’IISS “G. Galilei” di Crema e le scuole partner di Germania, Francia, Croazia, Turchia, Romania e Slovacchia. Il progetto si è basato sulla preparazione di video in lingua straniera, realizzati da studenti in inglese di livello B1-B2.