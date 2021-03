Ue: indagine Youtrend per gruppo S&D, ‘70% italiani non conosce consiglio europeo’

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Chi propone le leggi in Europa? Quattro italiani su cinque non lo sanno. E la politica estera europea? Oltre il 70% degli italiani non sa di chi sia la competenza. Il Consiglio europeo? Sconosciuto per sette italiani su 10, mentre la gran parte degli elettori leghisti non conosce le competenze della Bce. Questi alcuni dati che emergono dal sondaggio Quorum You Trend commissionato dal gruppo S&D del parlamento europeo. La ricerca è stata condotta con metodo Cati su un campione di 2.018 casi”. Si legge in una nota.