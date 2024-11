Ue, La Russa: elezione Trump è opportunità per imparare a fare da sé

“Su immigrazione, sicurezza, economia deve imparare a camminare da sola”

Milano, 9 nov. (askanews) – “Si entra in una fase in cui l’Europa deve dimostrare di essere maggiorenne cioè di non avere bisogno di essere sotto l’egida dello zio Sam o peggio di essere divisa e smembrata. E quindi di acquisire la capacità sui grandi temi importanti, non su quelli che una nazione è giusto se ne occupi per parte sua, ma sui grandi temi come sicurezza immigrazione economia, deve imparare a camminare da sola. Penso che da questo punto di vista l’elezione di Trump possa essere un’opportunità: potrà esserci qualche dato che ci costringerà a organizzare meglio le nostre esportazioni ma ci sarà sicuramente qualche altro elemento positivo, primo fra tutti la necessità di fare da sè”.Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine del convegno sul Muro di Berlino organizzato da FdI-ECR a Milano.