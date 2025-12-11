Ue, La Russa: Italia può svolgere ruolo di collegamento con gli Usa

Roma, 11 dic. (askanews) – “Bisogna avere chiaro in mente che i rapporti tra Europa e Stati Uniti debbano essere facilitati: che non si può immaginare un’Europa che faccia la competizione cattiva. C’è bisogno di tentativi di trovare intese riconoscendo argomenti che hanno gli Stati Uniti nei nostri confronti e facendo riconoscere agli Stati Uniti argomenti che abbiamo noi”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della cerimonia dello scaldino a palazzo Madama per lo scambio di auguri di fine anno con la stampa parlamentare.

“E credo – ha sottolineato – che il governo italiano e lo Stato italiano, la nazione italiana, da questo punto di vista più di altre, non di tutte, ma più di altre, possa svolgere questo ruolo importante di collegamento, di legame, di mantenimento, di attenuazione dei contrasti, che altrimenti potrebbero alla fine costituire un danno irreversibile non solo per i rapporti, ma in particolare per l’Europa e ancor di più per l’Italia”.