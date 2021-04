Ue: Le Maire, ‘preoccupa lentezza procedure, rilancio in 2022 o 2023 sarà troppo tardi’

Parigi, 2 apr. (Adnkronos) – “Bisogna che l’Ue capisca che non possiamo più aspettare per disporre del piano di rilancio europeo. Bisogna accelerare le procedure. La crescita è ora. Il rilancio è ora. Nel 2022 o nel 2023 sarà troppo tardi, gli Stati Uniti e la Cina saranno già lontani. L’Europa deve capire in che senso gira la storia e che bisogna andare in fretta”. Ad affermarlo ai microfoni del canale tv francese ‘Cnews’ è il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire che esprime la sua preoccupazione per la lentezza delle procedure in Ue.