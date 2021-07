Ue, l’Esfri approva i nuovi progetti di ricerca: 9 su 11 parlano italiano

“L’Italia è protagonista nel panorama europeo della ricerca. L’approvazione da parte del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ESFRI) di 11 nuovi Progetti, di cui ben 9 vedranno la presenza italiana, rappresenta una buona notizia per il nostro Paese ed è la conferma di quanto la ricerca italiana possa diventare sempre più riferimento in contesti internazionali”. Così il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, commentando l’approvazione dei nuovi progetti che entrano nella roadmap ESFRI 2021.

Rispetto alle nuove approvazioni, l’Italia è il Paese che coordinerà più progetti, 4 in tutto: 2 guidati dal CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche (RESILIENCE- Religious Studies Infrastructure: Tools, Innovation, Experts, Connections and Centers e SoBigData++ RI-European Integrated Infrastructure for Social Mining and Big Data Analytics) e 2 da INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (ET-Einstein Telescope e EUPRAXIA- European Plasma Research Accelerator with Excellence in Applications). Parteciperà, poi, ad altri 5 progetti guidati da enti di altri Paesi europei. “La decisione di ESFRI è la dimostrazione concreta alla partecipazione attiva della comunità scientifica italiana nelle Infrastrutture di Ricerca e della capacità di contribuire in maniera determinante nel proporre innovazioni al fine di colmare quei divari che ancora esistono in diversi settori e ambiti della società”.